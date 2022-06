Стретнуце зоз новим амбасадором України

БЕОҐРАД – Вчера у Амбасади України у Сербиї у Беоґрадзе отримани приєм нового амбасадора України др Володимира Толкача зоз предствителями рускей и українскей дияспори у Сербиї.

На сходу зоз новим амбасадором була и Дарина Гариб, аташе за културу українскей амбасади. Госци були предсидателє українского и руского националного совиту – Микола Ляхович и Борислав Сакач, представителє Союзу Руснацох Українцох Сербиї Боґдан Виславски, Йоаким Грубеня, Велимир Паплацко и Соня Паплацко, нови директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош, Гелена Папуґова зоз Заводу за видаванє учебнїкох Войводини, Стефан Семянїв зоз КПД „Коломийка” зоз Сримскей Митровици, иншак и новинар у Радию НС на українскей програми, Петро Закамарок зоз КПД „Калина” зоз Индїї, Микола Шанта писатель и редактор Видавательней дїялносци „Руского слова”.

На сходу доминовали вецей теми: дальше сотруднїцтво рускей и українскей дияспори зоз Амбасаду України, файти помоци дияспори держави України хтора ше тераз уж вецей як три мешаци находзи у войни зоз русийским аґресором.

Попри тим же пожадали амбасадорови успиху у роботи у наступним периодзе, вони го упознали зоз ситуацию у шорох рускей и українскей дияспори.

Госци амбасадорови подаровали виданя НВУ „Руске слово”, Союзу Руснацох Українцох Сербиї и Заводу за културу войводянских Руснацох, хтори з часци финансовала Україна, а хтори буду мац свойо место у библиотеки Амбасади хтора ше тераз формує. Єст виданя рижних жанрох, а друковани су на руским, сербским и українским язику.

На приєму були и представителє преси на українским язику Радио-Телевизиї Войводини, Мария Виславски, Оксана Стецюк и Єлисавета Стевич.

