Стретнуце Секциї Дружтва за руски язик з Гавриїлом Колєсаром

РУСКИ КЕРЕСТУР – Секция Дружтва за руски язик, литературу и културу у Руским Керестуре, у просторийох Народней библиотеки, вчера орґанизовала стретнуце зоз Гавриїлом Колєсаром з Канади.

Тема стретнуца бул звит о потрошених средствох за видавательну дїялносц Дружтва котри Колєсар до Керестура принєсол 2017. року, а хтори вон як донациї позберал од рускей дияспори углавним з Канади и ЗАД, алє и других жемох.

Як спред Дружтва виявела Ирина Папуґа, за вкупно донирани пенєж у суми 166.200 динари, видруковани 10 рижни наслови, а з тим пенєжом виключно виплацени лєм трошки друкованя.

На тот завод Папуґова Колєсарови уручела прикладнїки виданьох хтори вишли дзекуюци тим донацийом, як и други найновши виданя кнїжкох и часопису Студия рутеника.

Колєсар з тей нагоди похвалєл намаганя Дружтва у його дїялносци, а насампредз у чуваню руского язика цо, як визначел, найважнєйше за нашу заєднїцу, а друковани виданя, и попри интернету, оставаю тирваци материялни шлїд котри прето треба пестовац.

Госца з Канади дочекали и привитали з Папуґову и предсидателька и секретарка секциї Дружтва у Руским Керестуре Мария Златка Надь и Мария Дорошки.

