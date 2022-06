РУСКИ КЕРЕСТУР – Секция Дружтва за руски язик, литературу и културу у Руским Керестуре, орґанизує стретнуце зоз Гавриїлом Колєсаром зоз Канади, у просторийох Народней библиотеки наютре, на 12 годзин.

Колєсар у Керестуре 2017. року принєсол средства хтори донирала руска дияспора у Канади и ЗАД за видаванє кнїжкох на руским язику Дружтву за руски язик.

На тот завод, Дружтво Колєсарови уручи прикладнїки виданьох хтори вишли дзекуюци тим донацийом.

