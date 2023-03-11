„Стретнуце у Матки” зоз Иваном Медєшом

НОВИ САД – У Руским културним центру штварток, 9. марца отримане „Стретнуце у Матки” на хторим госцoвал Иван Медєши зоз Руского Керестура.

Руски писатель Иван Медєши видал вецей кнїжки, oд хторих три у виданю НВУ „Руске слово”: „Триолоґия”, „Хтошка од мнє двох нєнормални” и „Шпацири по сподку дунца”, а кнїжки: „Квашна кнїжка”, „Jedenie” (Єдзенє) и „Vilkovia” видало восточнословацке Виходнярске здруженє „Валал” з Петриковцох.

За кнїжку „Триолоґия”, хтору Иван Медєши обявел зоз Наталию Рибович и Славком Винайом, 2007. року достал медзинародну литературну награду „Александер Духнович” и статуу Златни медведз, а за кнїжку „Єдзенє”, Медєши 2019. року достал литературну награду „Анасофт”.

Розгварку и знїманє за телевизию, водзел Славко Винаї.