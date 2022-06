Стриберна медаля наймладшим рукометашом на турниру у Славонским Броду

СЛАВОНСКИ БРОД /РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзеци рукометней секциї школи „Петро Кузмякˮ з Руского Керестура, всоботу 18. юния, участвовали на медзинародним рукометним турниру у Славонским Броду у Горватскей, на хторим спомедзи 36 екипох завжали високе 3. место.

На 11. Мемориялним рукометним турниру „Здогадованє на Деянаˮ, окрем домашнїх участвовали и екипи зоз Сербиї и Босней.

Шицки 36 екипи були подзелєни по ґрупох, бавели и хлапци и дзивчата народзени 2010. и 2011. року, а по три змаганя ше отримовало источашнє на трох теренох.

Перше змаганє млади рукометаше одбавели процив Рукометного клубу Ноуска хторих победзели зоз прешвечлївим резултатом 14:6, потим екипу Мултинорма зоз Церну тиж победзели зоз 12:2, а потим домашню екипу Славонски Брод победзели зоз 11:4.

Надалєй нашо хлапци и дзивчата одбавели змаганє процив екипи Кнежополька 1 зоз Козарскей Дубици од хторих прецерпели перше пораженє зоз 9:7, а потим екипу Кнежополька 2 победзели зоз 9:3.

У борби за 3. место екипу Кнежополька 2 надвладали зоз 8:4, а по словох їх тренера Славка Надя, тото змаганє було окреме набите зоз емоциями.

Окрем тренера Надя, дзеци водзли и Нада Сабадош и рукометашка Марияна Сивч, а млади рукометаше наступели у составе – Ваня Премович, Андрей Пашо, Матия Чапко, Николая Рац, Тияна Сабадош, Силвия Папуґа, Никола Планчак, Дуня Николич и София Симунович.

Учашнїки презадовольни зоз орґанизацию турнира за хтору гваря же була на окреме високим уровню, и наздаваю ше дальшей черанки госцованьох зоз рукометну екипу Славонского Броду.

