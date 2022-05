Стриберна награда за фотоґрафию млоди у руским народним облєчиву

ПАРИЗ – У главниm гомоду Французкей, Паризу, отримане шветове змаганє професийних фотоґрафох на котрим Сербию представял фотоґраф Павел Сурови зоз Кисачу, а котри освоєл два стриберни и єдну бронзову медалю.

Стриберну медалю достал у катеґориї модна фотоґрафия за роботу под назву Ангел котра представя млоду у руским народним облєчиву.

По його словох, циль му презентовац ориґинални и автентични народни облєчива Балкану, а тоту традицию и културу приказує на нови и ексклузивни способ.

