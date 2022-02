Стритениє Господнє швето и радосци и жалосци

НОВИ САД – У новосадскей Церкви св. апостолох Петра и Павла на швето Стритениє Господнє, 15. фебруара, пошвецени швички. Зоз тим шветом ше припомина євангелска подїя стретнуца Мацери Божей зоз Нєбесним Оцом, кед принєсла Исуса до храму.

Новосадски парох о. Юлиян Рац гварел же Стритениє Господнє нє случайне швето, бо є помишане и зоз радосцу и зоз жалосцу и зоз вельку надїю же кажде хто приме Исуса Христа, до свойого шерца, хто приме його шветло хторе прошвицує чловека, чека го блажена кончина у живоце.

Парох Рац ище потолковал же то остатнє швето у крачунским циклусу, а закончує ше зоз швеценьом швичкох, хтори нам при руки през цали рок, насампредз перше през наиходзаци Вельки пост, аж до Воскресеня Господнього.

