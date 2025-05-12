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Студенти зоз Польскей нащивели Керестур (фото)

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 43 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Студенти сербского язика зоз Кракова, вєдно зоз своїм професором др Томашом Квоком у рамикох проєкту „Войводина, мозаїк язикох и културохˮ, хтори реализую у Сербиї од 8. по 17. май, внєдзелю, 11. мая нащивели школски будинок Замок, школу „Петро Кузмякˮ, катедралну церкву и стару руску хижу.

Студентох у Руским Керестуре привитала предсидателька домашнього Туристичного здруженя Любица Няради, хтора им перше представела школски будинок Замок, а потим и Школу „Петро Кузмякˮ.

Нярадийова студентом приповедала о историї Руснацох, представела им нашу Музейну збирку, а потим студенти о образованю Руснацох предлужели слухац у будинку Школи „Петро Кузмякˮ. Ту Нярадийова визначела рижни новитети и сучасну технолоґию хтори тота школа понука у образованю.

Нащива польских студентох сербского язика реализує ше по проєкту „Войводина, мозаїк язикох и културохˮ, хтора ма циль студентом приблїжиц мултикултуралну Войводину, културу нє лєм сербского народу алє и других националних заєднїцох.

После Керестура, студенти зоз Польскей истого дня предлужели до Бачу, Бачкого Петровцу и Челаревe, а їх обиходзенє местох по Войводини, попри Суботици и Зомбору хтори уж нащивели, предлужи ше до Нового Саду, Ковачици, Панчева, Беоґраду и Сримских Карловцох.

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