Студенти Оддзелєня за русинистику участвовали на означованю Шветового дня поезиї

НОВИ САД – У програми хтору орґанизовал Центер за язики ФФУНС з нагоди означованя Шветового дня поезиї, участвовали 37 студенти хтори интерпретовали поезию по сербски, мадярски, словацки, українски, шпански, портуґалски, италиянски, русийски, анґлийски и руски.

Студентка предмету Руски язик як странски, Марина Тодич, пречитала писню Михайла Ковача Я дуб червоточни, а висши лектор Александер Мудри виривки зоз писнї Спаднєме як роса Юлияна Тамаша.

Студент Оддзелєня за славистику хтори виучує предмет Українски язик як странски, Сава Прерадович, пречитал сонет Максима Рильского.

Програма орґанизована прейґ Зум платформи.

