Три и пол децениї после валяня совєтского блоку (и здрильованя Руху нєвязаних), оможлївели же би ше комунизем почал врацац праве з новима, дороснутима ґенерациями. Вони нє паметаю искуство живота у социялистичних державох, нє маю сентимент анї реални, (а частейше нєреални) страхи од социялизмa. Ґу тому, тераз то, кед ше спатра проценти, найобразованша и „найконектованша” ґенерация младих хтору Планета потераз видзела. Гоч як, студентски лєбо младежски бунти у Банґладешу, Греческей, Сербиї, Турскей, Непалу и Французкей (дотераз, младим у Азиї ше удало звалїц власци у своїх державох) хтори ше збули през остатнї рок, маю подобни поводи, як и методи.

Корупция, дружтвена нєєднакосц и социялна нєправда з єдного, а идеї лївици и горизонтална орґанизация без видлївих лидерох з другого боку. Заєднїцка характеристика спомнутих младежских бунтох то политична гетероґеносц, и покус молговита идея же су процив естаблишменту и представнїцкей демократиї, алє насампредз процив социялней нєправди и нєєднакосци. Лєм на марґинох тих масовних рухох мож замерковац ясно профиловани лївоорєнтовани идеї и вимоги, алє заш сам концепт горизонталного, децентрализованого орґанизованя и дїлованя нагадує моцни уплїв и присуство идеолоґиї лївици у шицких актуалних младежских бунтох у Европи и Азиї.

З другима словами, студентски/младежски рухи хтори ше през рок зявели на трансверзали длугшей од осем тисячи километри, на хторей пошоровани держави од капиталистичного центру (Французка) прейґ полуперифериї (Турска), перифериї (Греческа, Сербия) по далєке окраїско (Непал и Банґладеш), дзеля исти проблеми. Исти идеї и исти методи.

И за тераз, як и у давним случаю Лудистичного руху з початку XIX столїтия у лєм цо индустриялизованей Анґлиї, нєдостаточно су политично артикуловани.

Сам Лудистични рух, як предходнїк орґанизованя роботнїцкей класи през XIX вик, заєдол ше на машини хтори однїмали роботу и наднїци мануелним и физичним роботнїком. Теди ище далєко була свидомосц же прави проблем у самих постановкох економиї, а нє у машинох. Исте ше затераз случує и у спомнутих политично гетероґених младежских револтох. Млади процив корупциї. Процив власци. Алє су и процив дружтвених нєєднакосцох…

Дружтвена нєєднакосц, социялна правда. То уж подруче лївици. Же ше вона враца на сцену, видзиме и у Сербиї, по сообщеньох студентох у блокади, насампредз з филозофских и факултетох политичних наукох, хтори нєдавно винєсли становиска о процесу приватизациї у Сербиї (анї кус нє позитивни). Дружтвени фронт – орґанизация хтору творя студенти и часточка роботнїкох, тиж медзи темами ма приватизацию, и тиж о нєй нє ма повесц нїч красне.

Познате же у Непалу марксисти и маоисти масовно участвовали у повстаню процив власци хтора формално – марксистична. Медзи студентами у Греческей, Турскей, Французкей, голєм часц студентох тиж ше декларую як марксисти.

Шицко спомнуте затераз наисце здабе на Лудистични рух 2.0, а найвироватнєйше же є тиж увод до нового, моцнєйшого орґанизованя лївици у класней борби хтора ше нє змирює. Бубуш о комунизму ознова кружи, и то нє лєм по Европи.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.