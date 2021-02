Студиї можу буц и забава и робота

У вецей виданьох „Руского слова” обявени илустрациї и анимациї Анї Гудак, младей илустраторки зоз Нового Саду. У тей хвильки Аня студент на мастер студийох ґрафичного инжинєрства и дизайну на Факултету технїчних наукох у Новим Садзе

Ґрафичну дизайнерку Аню Гудак окрем дизайна интересує и илу-строванє, дводимензийна анимация и диґитална уметносц. Вона гвари же илустрациї почала правиц зоз забави, ище кед була у основней школи.

– Вше ме интересовало же як би могло зоз мишу и тастатуру створиц визуалну културу. Док сом була дзецко то ми було барз абстрактне, та ми було вельо лєгчейше нарисовац на паперу. Любела сом рисовац и старши ми гуторели же мам таланту, гоч я то нє барз озбильно похопйовала. Думала сом же то так гуторя шицким дзецом – бешедує през шмих Аня.

Кед пришла хвилька уписац ше до стреднєй школи, Гудакова ше сцела уписац до уметнїцкей школи, на напрям ґрафични дизайн.

– Теди важело же ше зоз уметнїцку школу нє здобува квалитетне знанє, гоч то спада под субєктивне патренє, так же сом ше одлучела за ґимназию. Штири роки познєйше, у медзичаше сом призабула на мойо интересованя, требало ше уписац на факултет и наисце сом нє знала цо бим любела студирац – гутори Аня и додава: – Пошла сом на професийну ориєнтацию, а резултати ми указали правду. Здогадли ме на шицки мойо питаня и думки хтори сом мала ище як мале дзецко и од шицких факултетох хтори ми там були начишлєни єден єдини ми джобал до оч. Знала сом же ФТН, факултет за мнє – закончує Аня.

Кед почала ходзиц на факултет отворели ше єй нови можлївосци у тим напряме и помали направела селекцию того зоз чим ше сце занїмац. Млада илустраторка дума же ище анї кус нє закончела зоз одкриваньом нових можлївосцох, алє може дакус оддихнуц, бо є єден крочай блїжей ґу тому же похопела цо будзе робиц у будучносци.

Аня Гудакова гутори же єй робота коло факултету и, вообще, коло дизайну и илустрациї нє одбера вельо часу, вона анї нє зна за час кед ма идею на хторей роби.

– Чежко ми подцагнуц смужку медзи одпочивком и роботу, бо наисце любим диґитално рисовац. Кед шеднєм за компютер, час ми почина лєциц. У єдней хвильки лєм видзем зоз того виртуалного трансу и скапирам же то уж три рано. Так же нє знам точно одвитовац кельо ми часу тота робота одбера. Думам же сом тераз у позициї кед ище мам надосц шлєбодного часу и углавним сом нє обтерхована, шицко мож закончиц на час кед ше кажди дзень роби по дакус – закончує илустраторка Аня.

Кед ше повяже гоби, факултет и даяка робота доставаме тото цо нам старши совитую – школуй ше и роб тото цо любиш, а вец шицко друге будзе лєгчейше. Та так и Аня злучела свой гоби и свойо знанє зоз своїм талантом и почала илустровац кнїжки.

– За „Руске слово” сом почала илустровац так же сом мала идеї хтори були дзечнє привитани и так почало нашо сотрудзованє. Думам же технїчни виробок нє найважнєйши у моєй роботи, идея и кеативносц вельо вецей тому доприноша. Зато инспирацию цагам зоз шицких бокох, любим виглєдовац актуални тренди, опатрац други медиї, уметносци и витворйованя. Вшелїяк же найважнєйша инспирация, алє и тема за хтору илустрация вязана, як наприклад за даєдну писньочку – поцешено гутори Аня и додава: – Робела сом даскельо слички за „Заградку” и „Руске слово”, анимовала сом илустрацию за авдио приповедку „Як Вирка виволала вселенску катастрофу”, мам илустрациї у сликовнїци „Фарби”, насловни бок за кнїжку Юлияна Тамаша „Їжик Голик”, и за сликовнїцу хтора ище у процесу.

Аня гвари же люби правиц илустрациї и вообще, ґрафични дизайн, алє жада ше розвивац и у других диґиталних напрямох, бо нам то будучносц. Вона то роби нє лєм прето же муши, алє и прето же люби. Найвецей ше занїма зоз илустрацию и ґрафичним дизайном, а нєдавно ше почала занїмац и зоз диґиталним мальованьом. Од Анї дознаваме же тоти технїки здабу, алє ше и розликую, реализация ше роби у розличних програмох и на рижни способи, а 2D анимация напрям у хторим би ше вона жадала надалєй розвивац.

