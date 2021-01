Субвенциї достали млади

Резултати Конкурсу зоз децембра 2019. року за субвенционованє младих польопривреднїкох до 40 рокох, у висини од 75 одсто вредносци инвестициї, обявени концом 2020. року. На конкурс ше приявело рекордне число младих, 5 500 польопривредни ґаздовства. Першобутно оформена лїстина зоз 2 500 кандидатами котри достали средства, нєодлуга була преширена за ище 500. Медзи польопривреднїками котри достали средства єст и красне число Руснацох, a aж дзевецеро зоз Руского Керестура.

Же общи позарядови стан пре епидемию корона вируса уплївовал на кажду сферу живота, а окреме на привреду, потвердзенє и конкурси при Министерстве польопривреди, односно Управи за аґрарни плаценя. Реализация векшини конкурсох пожнєла, або пожнї ище вше. Мож повесц и же дзепоєдни конкурси праве прето страцели свой континуитет. Так и Конкурс по котрим млади польопривреднїки достали средства, насампредз треба повесц же його реализация пожнї цали єден рок.

Министерство польопривреди рок за роком 2017, 2018. и 2019. року розписовало Конкурс за младих польопривреднїкох, перши два роки реализовани як и плановане, а субвенциї зоз 2019. року буду реализовани у наступним периодзе, на основи чого мож повесц же прешлого року страцени континуитет у розписованю того або подобного конкурсу, понеже є прехабени у 2020. року. У перших двох рокох як обдумани тот конкурс, средства достали коло 2 000 младих, а мож предпоставиц же звекшане число на аж 3 000 позитивни одвити по конкурсу з 2019. року, то би бул и свойофайтови одвит же прескочени єден рок зоз розписованьом конкурсу.

КЕРЕСТУРЦИ КОНКУРОВАЛИ

Дзешка на половки лїстини ше находзи и Оксана Рац зоз Керестура, хтора першираз достала средства по тим Конкурсу, Оксана и єй супруг Дарко тераз маю два реґистровани польопривредни ґаздовства, пестую и заградкарски и польодїлски култури, а по конкурсу планую купиц нови тракторски прикоч, пирскачку и моторчок за залїванє. Пред розписаним Конкурсом, лєм Дарко мал реґистроване ґаздовство, медзитим, з оглядом же єдно зоз условийох доставаня средствох було же би ґаздовство нє було старше як два роки, та ше одважели реґистровац ище єдно.

– Конкуровали зме за двоосовинску, киперку прикоч Дубраву, потим за векшу пирскачку яку маме тераз, 600-литрову зоз кридлами ширини 15 метери и за моторчок за залїванє. Можеме повесц же Конкурс добри и же то за нас значни средства, тераз ище вше чекаме же бизме достали Ришенє од Управи за аґрарни плаценя, и наздаваме ше же нєодлуга реализуєме нашо плани, та нову сезону розпочнєме зоз помоцнєньом у механїзациї – толкую Рацово.

Пре пожнєнє Конкурсу, Рацово прешлого року уж купели прикоч, бо им бул нєобходни през цалу сезону, но як нам потолковали, купели хасновани прикоч, алє вшелїяк достати средства реализую у цалосци як цо першобутно и плановали, бо у параста механїзациї нїґда досц, шицко найдзе свою наменку. Як гваря обидвойо, простору за инвестованє єст надосц, алє же то нїяк нє мож зробиц одразу, та и убудуце буду провадзиц подобни конкурси же би помали обновйовали механїзацию и осучасньовали продукцию.

СРЕДСТВА ШЕ ДОСТАВА АВАНСНО

Олєгчуюци условия Конкурсу же млади польопривреднїки средства доставаю авансно, односно напредок, и потим зоз свою учасцу од 25 одсто вредносци инвестициї уплацую заплановане, и аж потим у року од 90 дньох маю обовязку оправдац потрошени, односно достати субвенциї. Вшелїяк же треба надпомнуц же и висина ПДВ-а тиж пада на терху польопривреднїка, а так и шицки субвенциї.

Максимални средства котри могло достац по Конкурсу то милион и пол динари, цо значи же максимална сума инвестицийох могла коштац 2 милиони динари без ПДВ-а, а додаваюци и тоту вредносц, мож заключиц же млади мали нагоду инвестовац до своїх ґаздовствох у висини коло 20 000 еври. Субвенционовало ше рижни сфери польопривреди – статкарство, польодїлство, заградкарство, овоцарство и шицки їх подконари, та аж и преробок примарних културох.

Медзи дзевецерима младима Керестурцами котри достали позитивни одвит на тим Конкурсу и Деян Чизмар, тиж польопривреднїк котри вєдно зоз родичами садзи паприґу и рижни польодїлски култури, а ту и овоцнїк грушкох по котрим су уж роками познати у валалє, алє и околних местох. Вон прешлей яри конкуровал и за субвенциї за купованє нового трактора, цо наисце шмело и одважно у тей ситуациї, алє як нам потолковал, то инвестиция на котру ше длугши час рихтали, та нє сцел препущиц нагоду, бо трактори нє субвенционовани каждого року. Но, за трактор им з Управи за аґрарни плаценя наявели виплацанє тих дньох.

– По конкурсу за младих польопривреднїкох зме конкуровали концом 2019. року, ише скорей як за трактор, алє понеже очиглядне же тот конкурс за младих пожнї, та нє будзе реализоване хронолоґийно. Я ше находзим у тим чишлє 500 за котри преширена лїстина, цо нас приємно нєсподзивало. Ту сом конкуровал за пентон, мотокултиватор и фрезу за трактор. Гоч зме думали же з того нє будзе нїч, понеже зме скоро и забули же зме конкуровали, вшелїяк же купиме шицко и з тим дополнїме нашу механїзацию – визначує млади Чизмар.

По Конкурсу за младих польопривреднїкох требало сполнїц и даскельо условия, односно попри тим же є наменєни лєм младим польопривреднїком до 40 рокох, як и на шицких конкурсох за субвеницї подрозумйовало ше же би мушели буц вимирени шицки порцийни даваня спрам держави, односно локалней самоуправи, же би ше за исти инвестициї нє глєдали субвенциї на даєдних других конкурсох и подобне. Од велїх цо конкуровали, зоз Управи за аґрарни плаценя вимагали дополнєнє документациї, а медзи документами углавним були увереня о плаценей порциї, цо у конкурсней документациї було наведзене же вони то обезпеча по службеней длужносци.

ВШЕ ВЕЦЕЙ ҐАЗДОВСТВА РЕҐИСТРОВАНИ НА ЖЕНИ

Тот и подобни конкурси лєм доказ же єст вше вецей реґистровани ґаздовства котрим власнїки жени, на шицких конкурсох жени доставаю дополнююци боди, та то вироятно єдна зоз причинох. Жени превладали вообще на цалосней лїстини, а од дзевец Керестурцох, аж шейсц були млади жени.

