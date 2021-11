Субвенциї за пейц рибалови, медзи нїма и керестурски „Еделински”

НОВИ САД/РУСКИ КЕРЕСТУР – Покраїнски секретар за польопривреду, водопривреду и лєсарство Чедомир Божич, вчера уручел пейц контракти за обнавянє рибаловох на териториї АП Войводини. Уручени контракти вкупней вредносци 20 милиони динари, а медзи подписнїками и екрестурски рибалов Еделински, у власнїцтве Мирка Еделинския.

З тей нагоди Божич визначел же на териториї покраїни єст 13.500 гектари под рибаловами, алє же активни 9.500 гектари.

Субвенциї, котри ше подрозумюю зоз контрактом, виноша 50 одсто вредносци цалосних инвестицийох, цо значи же цалосна вредносц инвестицийох дупло векша, односно 40 милиони динари.

Попри Еделинския, субвенциї за софинансованє инвестицийох достали и фирма „Žeravica Fishing & Hunting“ зоз Пландишта, „Рибарство Баранда“ зоз Баранди и Подприємство за рибарство „Вршачки Ритови“ зоз Вершцу.

