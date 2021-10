Суд чесци НДНВ: Загрожена автономия редакциї „Руске слово”

НОВИ САД – Пре одлуку Управного одбору Новинско видавательней установи „Руске слово” же би нова главна и одвичательна редакторка новинох була Олена Планчак Сакач реаґовало Нєзависне дружтво новинарох Войводини (НДНВ) котре видало сообщенє же ше нє склада зоз тоту одлуку.

У сообщеню ше наводзи же Суд чесци Нєзависного дружтва новинарох Войводини застарани пре загроженосц автономиї редакциї „Руске слово”. Спрам информацийох зоз редакциї того медия котре приял Суд чесци Нєзависного дружтва новинарох Войводини, за главну и одвичательну редакторку новинох „Руске слово” вибрана супруга предсидателя Националного совиту Руснацох, зоз чим ше поставя питанє обєктивного информованя о роботи Националного совиту з оглядом на тото же праве Совит снователь того медия.

У сообщеню ше визначує же Управни одбор Новинско-видавательней установи „Руске слово” вибрал Олену Планчак Сакач за главну и одвичательну редакторку новинох „Руске слово”, без огляду на становиско редакциї котра потримала єй процивкандидата и потерашнього главного и одвичательного редактора Ивана Сабадоша.

Суд чесци Нєзависного дружтва новинарох Войводини зоз застараносцу констатує же зоз вибором новей главней и одвичательней редакторки потупена точка 6 поглавя три Кодексу новинарох Сербиї котра ше одноши на зраженє интересох, наглашуюци же вибор редактора, чийо ше блїзки члени фамелиї занїмаю зоз политику лєбо су явни функционере, може продуковац стварне лєбо привидне зраженє интересох.

Визначене же тота одлука Управного одбора НВУ „Руске слово” проблематична и зоз угла Интерного етичного медийского кодексу, котри подписани медзи видавательом и Националним совитом зоз потримовку Нєзависного дружтва новинарох Войводини котри обовязує „Руске слово” же би професийно информовало, а Национални совит рускей националней меншини же би ше нє мишал до ушорйовацкей политики медийох чий є снователь.

