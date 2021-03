Сучасни образовни технолоґиї на академским уровню

Пандемия виволана зоз вирусом корона обрацела велї аспекти живота на руби, праве кажда уж добре звладана активносц хтору зме пред тим рутински окончовали очежана, або закомпликована. Подобна ситуация и у образованю. Пре запровадзованє позарядового стану у марцу 2020. року, настава на шицких уровньох образованя пременєла место зоз школи до домох, односно прейґ интернету.

Дистанцийна настава, як ю ище наволую, була позната и пред корону, медзитим, чежко було мотивовац преподавачох же би попри порядних активносцох у школи направели додатни напор и осучаснєли наставу. Филозофски факултет у Новим Садзе, наприклад, каждого року орґанизує факултативни курс на докторских студийох Вибор и имплементация ИКТ средствох у настави, хтори водзи професорка Наташа Бошкич зоз Универзитету у Торонту. Пред корону курси, найчастейше на платформи за ученє Мудл (Moodle), орґанизовали дзепоєдни колеґове хтори сцели дац можлївосц студентом учиц ше и дома, у чаше кеди им найбаржей одвитує. Нєшка на Мудл ФФНС (Филозофски факултет у Новим Садзе), кажде оддзелєнє або центер факултету ма курси на тей платформи, а мож пренайсц и окреме интересантни роботнї як цо Пайтон (Python) за линґвистох, Е-алати за наставнїкох – oнлайн роботнї итд.

У предпандемийним чаше, онлайн курси частейше були отримовани асинхроно, односно без директного контакту и без точного термину отримованя преподаваньох. То ше визначовало як предносц такей файти едукациї прето же школяре могли окончовац обовязки кеди им одвитує. Могли на своїм телефону, або таблету одслухац або одпатриц уводни видео єдней годзини док чекаю автобус лєбо варя кафу. Заняти родичи або студенти могли поробиц домашнї задатки после роботного часу або док ушпя дзеци.

З другого боку, синхрона настава подрозумює директни контакт з школярами, у пандемийних условийох, прейґ интернет вязи у заказаним термину. Предпандемийни онлайн преподаваче сцекали од такей файти настави пре причини хтори зме визначели як предносц асинхроней настави. Значи, нєт патреня видеа кеди сцеш, алє ше зоз преподавачом видзиш у термину по задатим розпорядку. Або задумайме же ше єдна заинтересована млада особа зоз Австралиї, Америки, або гоч хторей другей часовей зони швета сце учиц по руски та же муши буц порихтана за годзину точно на три годзин рано.

Медзитим, оналайн настава за студентох факултету, або школярох гоч хторого уровня образованя подрозумює вецей предмети. Асинхрона настава за єден факултативни предмет у шоре, бо дава можлївосц позарядовей настави, додатного школєня за особи хтори уж маю стаємни животни обовязки алє є, мєдзи иншим, нє одвитуюца кед школяр так ма провадзиц шицки предмети. То би значело звалїц орґанизацию розпорядку на школяра, або на родичох. Чи треба спомнуц и самодисциплину!?

На Филозофским факултету у Новим Садзе по запровадзованю позарядового стану, наставнїком було препоручене же би прешли на наставу прейґ интернету без суґерованя яки способ настави ма буц, цо и розумлїве з оглядом на нєпририхтаносц на ситуацию. Прето, настава була окончована на рижни способи, од хаснованя платформох за ученє (Мудл, Ґуґл учальня, Блекборд), настави з директним контактом прейґ Зуму, Скайпу або Ґуґл миту, по посиланє материялу у електронским формату.

По початок жимского семестру, глєдане же би ше у настави мало и директни контакт зоз студентами, односно же би ше настава виводзела и синхроно, и асинхроно. Без огляду на вибор способу, преподавач муши буц упознати з тим як ма випатрац годзина, яки ресурси може хасновац, а предмет за цали семестер найлєпше кед мож порихтац пред початком настави, цо нє виключує анґажованосц у цеку семестра.

Настава за предмет Руски язик як странски А1.1. – А2.2. цо представя штири семестри руского язика як странского або, за студентох Оддзелєня за културолоґию и Оддзелєня за социялну роботу, язика штредку, од лєтнього семестру 2019/20, по запровадзованю позарядового стану, прешла на интернет. У тим першим корона семестру настава ишла прейґ платформи Мудл. Годзини були подзелєни до вецей елементох, напр. видео читанє лекциї, лекция у ворд або пдф документу хтору мож превжац, мултимедийни видео, односно кратки знїмки з материялом з лекциї хтори на интересантни способ зжато представяю сущносц лекциї, задатки у форми квизу на платформи Кахут (Kahoot), и вежби на платформи за самоученє Квизлет (Quizlet). Таки, асинхрони способ, у чаше док нє отримована настава зоз шицких предметох, студентох розтерховала, бо могли учиц теди кед им одвитує. Медзитим, з оглядом же ше роби о настави странского язика на основним уровню, то з часци була почежкосц пре одсуство директного контакту з преподавачом. За преподавачох то тиж так нєвигодна ситуация, понеже материял порихтани за єден способ настави тераз треба представиц иншак, меркуюци же би ше студентох заинтересовало и же би настава оможлївела самостойне ученє.

Як хиби наставного процесу прейґ интернету медзи иншим, наводза ше нєповязаносц зоз студентами пре штучни контакт, потим одсутносц видзацих емоцийох, реакцийох, понеже студенти найчастейше нє уключа камеру, а як можебуц сущне, нєдостаток ґруповей мотивациї. Наприклад, школяр хтори на годзини нєшка нє зна, пре ганьбу пред колеґами, ютре придзе порихтани на преподаванє.

У другим семестру, понеже наставнїки уж були упознати зоз роботу, факултет глєдал же би ше заш лєм мало директни, живи контакт зоз студентами, та годзини були иншак обдумани. Як основни алат хаснована Ґуґл учальня. Преподаваня отримовани прейґ апликациї Зум. Знїмани су, и поставяни на Ґуґл учальню зоз чим дата можлївосц же би ше преподаванє патрело ознова. Знова хасновани платформи за самоученє и випитованє, Кахут, Квизлет и Редмента, а як способ преверйованя вигваряня руских гласох студенти доставали задатки зняц видео у хторим пречитаю одредзени слова, або представя себе. У условийох настави прейґ интернету и преверйованє знаня може буц з часци орґанизоване прейґ интеренту. Тести, наприклад, мож орґанизовац прейґ платформи Редмента. Розуми ше, тоти тести нє можу буц оценьовани як писани у учальнї, та зоз тим анї нє участвую у конєчним оценьованю, алє совисному студентови можу послужиц як ориєнтир кельо зна и дзе гриши. Испити ше, з другого боку, отримує на факултету зоз почитованьом обовязних епидемиолоґийних мирох превенциї.

Процес настави ше зоз зявйованьом пандемиї почал меняц. Велї одкрили же ше можу пременїц. Проблем з наставу прейґ интернету евидентни, пошлїдки ше увидза, алє ше треба опитац и чи кажда годзина наживо була и добра годзина. Тиж так, онлайн преподаванє ше по квалитету нє муши розликовац од преподаваня наживо. Може буц єднак подле, або добре…

