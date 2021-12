Схадзка зоз представнїками здруженьох воєних инвалидох

ШИД – Предсидатель Општини Зоран Семенович зоз сотруднїками вчера отримал схадзку зоз помоцнїком покраїнского секретара за борецку и инвалидну защиту, защиту цивилних воєних инвалидох и сотруднїцтво зоз инвалидскима и социялно-гуманитарнима здруженями Милошом Урошевичом, представнїками здруженьох воєних инвалидох зоз Шиду, як и зоз представнїками покраїнского Союзу здруженьох воєних инвалидох.

Тема схадзки було запровадзованє Акцийного плану за злєпшованє положеня воєних инвалидох, як и афирмованє мирох хтори Општина Шид уж запровадзела пре злєпшанє положеня воєних инвалидох, цивилних воєних инвалидох и членох фамелийох погинутих борцох.

