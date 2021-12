ШИД – Предсидатель Општини Зоран Семенович зоз сотруднїками, приял вчера подсекретарку у Покраїнским секеретарияту за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц Диану Милович, а на схадзки було бешеди коло популацийних мирох хтори запровадзує Општина Шид.

Миловичова бешедовала о мирох хтори запровадзує ресорни секретарият на унапредзованю живота и условийох биваня младих малженских парох у општинох и городох АП Войводини.

