ШИД – У сали Скупштини општини вчера отримана схадзка тематичних роботних ґрупох пре дефинованє напрямох и цильох за виробок Плану розвою општини Шид од 2022. по 2028. рок.

Схадзки присуствовали представнїки явного и приватного сектору, привреди, образованя, култури и спорту, схадзку отворела Бранимирка Ридьошич, координаторка проєкту, а шицких привитал предсидатель Општини Зоран Семенович и визначел значносц виробку спомнутого документу.

