Сход католїцких владикох Републики Сербиї

СУБОТИЦА – Католїцки владикове у Републики Сербиї зишли ше 16. марца у Суботици, же би розпатрели актуални питаня зоз живота Церкви. Як пренєсол Радио Мария зоз Суботици, бешедоване о видлївосци Церкви у явносци, о нових можлївосцох екуменского сотруднїцтва зоз Сербску Православну Церкву, и о отворених питаньох одношеня спрам держави. Владикове розпатрели и можлївосц пасторалней роботи у актуалней епидемиолоґийней ситуациї.

Оглядаюци ше на вибор нового патриярха СПЦ Порфирия, владикове привитали його помирлїви и барз позитивни порученя и виражели надїю до можлївого преглїбйованя сотруднїцтва медзи двома Церквами. У тим духу, апостолски нунций монс. Лучиано Суриани поволал владикох же би до своїх молитвох уключели нового патриярха и його посланє, свидоми же правдиви дїяч екуменскей драги то Дух Святи, а нашо то поробиц шицко же би могло присц до зблїжованя медзи Церквами. З тим же треба яснєйше указац профил Католїцкей Церкви у Сербиї.

Розпатрени и предлог власного литурґийного календара за цалу жем и за поєдини владичества, а було бешеди и о формованю Комисиї lustitia et pax пре промовованє социялного научованя Церкви.

Владикове прилапели звит о роботи Медзивладического суда у Новим Садзе, а догварене же монс. Станислав Хочевар, беоґрадски архиепископ и митрополита, до дальшого предлужи службу предсидателя Националного Каритаса.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)