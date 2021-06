Сход о визначних женох националних меншинох

НОВИ САД – Покраїнски защитнїк гражданох – омбудсман орґанизовал сход зоз назву „Визначни жени националних меншинох” же би ше промововало културни розличносци и родну ровноправносц. Сход отримани, вчера, 17. юния, у сали на штвартим поверху ЯВП „Води Войводини” у Новим Садзе.

Модераторе на сходу були заменїца покраїнского омбудсмана за родну ровноправносц Снежана Кнежевич и заменїк покраїнского омбудсмана за защиту правох националних меншинох Янош Орос. Вони и привитали присутних зоз словами же циль того сходу же би ше звекшало видлївосц женох и їх змоцньованє и дїлованє на родней ровноправносци и розбиванє родних улогох и стереотипох.

Сход и резултат сотруднїцтва Покраїнского омбудсмана як институциї зоз националнима совитами, и праве Национални совити одредзели єдну особу – жену зоз своєй националней заєднїци о хторей було слова на сходу.

Спред Националного совиту Руснацох присутни бул предсидатель Борислав Сакач, а о ґлумици Ирени Колесар бешедовала Ирина Гарди Ковачевич. Вона, медзи иншим, гварела же вихасновала нагоду, та презентовала роботу и виглєдованє биоґрафиї Ирени Колесар, славней югославянскей ґлумици, на хтору млади нєшка уж забули, а заслужує же би о нєй писала история, бо є важне мено у историї югославянского филма. У першим югославянским филму „Славица” Ирена Колесар ґлумела Славицу.

На сходзе ище було слова о визначних женох хтори предложели национални совити бунєвацкей, мадярскей, ромскей, румунскей и словацкей националней меншини.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)