Сцела бим буц топ-кухарка

Як цо уж шицки знаце, нє мож ме ураховац до першокласних ґаздиньох. То би наисце було претенциозно. Анї сом нє зоз тих цо их нїзач нє бриґа.

Єст роботи по обисцу хтори мержим робиц – помивац и чухац ролетни. З другого боку, од кеди себе нє правим громади, любим попейґлац, прескладац ствари по фийовкох. Цо сом старша, барз ме цага садзиц древа. Як памятнїки. Мам у глави єдну идею, та кед ше ми поспиши реализовац ю, напишем и о тим. Алє, тото у чим бим наисце сцела буц топ – то буц супер кухарка.

Розуми ше, мам вецей як 40 роки, так же знам вариц. Нєдзельова юшка, пасуля, сарма – то варим фантастично. Лєм же ми того дакус досц. Постало ми рутина. Треба ми дакус ошвиженя и инспирациї, алє за тото треба мац вецей кеди. Виплановац, покупиц, поскладац до орманчикох и фрижидера, и то так же кед го отвориш, та ци идеї сами приходза. Уж видзим саму себе як уживам у шеканю, у комбинованю присмачкох, правеню рижних шалатох, коштованю, е, так як кед бисце патрели даяку рекламу, лєбо програму на ТВ дзе нєпреривно дацо варя. Е, така бим любела буц.

Дакеди, кед видзим даяки рецепт на ТВ, пробуєм го направиц. То звичайно даяки кексочки цо упечем за швета. Дацо и прилагодзим, алє резултат голєм потераз, бул позитивни. Прето ше мойому и нє дам мишац до колачох. То мойо пространство.

Варенє у нас змагательна дисциплина. Дзеци судийове, и вше пристаню на дачий бок. Розумице, ту ше нє роби лєм о тим же хто увари полудзенок, ту ше роби и о – побиди.

Мой ма свойо предносци. Ище яки! Зна порихтац барз добри роштиль. И наисце ше потрудзи коло нього. А сендвичи кед дзецом прави, такой подумам ше погришел фах. Свашта викомбинує, пошека, посклада, ище и крашнє послужи.

Нашо дзеци, у ствари, найзадовольнєйши, бо ше вше добре наєдза. И вше би любели знац цо ше ютре будзе вариц.

Випатра же ше у нас шицко круци коло єдзеня. Нє важне. Цала фамелия позберана коло стола ноши и глїбше значенє. Та, вец, и нє хиба хто победзи.

Гоч, медзи нами, уж видзим яки мой будзе мац шанси док постанєм топ-кухарка.

www.zenoblogija.com

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)