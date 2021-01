Сцерпени – спашени

Закончел ше єден чежки рок у хторим пандемия вирусa корона зацинєла шицки други можлїви упечатки. Кед бизме ше на швидко сцели здогаднуц найупечатлївших збуваньох у 2020. року була би то позарядова ситуация и замиканє жительства у марцу, виберанки у юнию и протести хтори ушлїдзели у Беоґрадзе у юлию. Алє анї єден упечаток нє остал моцнєйши од пандемиї.

У остатнїх дньох рока за нами случели ше трешеня жеми у сушедней Горватскей, у Петринї, Сиску и околїску, хтори ше почувствовали у цалим реґиону, та и у нас. Трешеня и пандемия, як природни катастрофи, ознова винєсли на шветло дня же яки людски живот ранїви и нєшка, у високотехнолоґийним дружтве, бо живот основна вредносц коло котрей ше орґанизує кажда заєднїца и держава.

Попри пандемиї корона вирусу и медийного спектакла котри ю провадзи уж скоро рок, людски живот заш лєм дрилєни до другого плану, а на поверхносц ше вицагую биланси шмерцох. Слово ту о каждодньових сообщеньох кельо єст людзох од вируса корона заражени, кельо на респираторох, кельо умарло. Тота вистка постала перша и найважнєйша и коло нєй ше розпоредзую шицки други. Потим шлїдза информациї хтори повязани зоз пандемию, а то нєможлївосц вилїченя, нєдоступносц вакцини, о мутациї вирусу хтори ище оберацши… А, поруку най кажде чита сам за себе, же нїхто нє безпечни на тей планети Жеми.

Док зоз сушедней Горватскей сцигую потресни вистки, же ше тло ище вше треше, же за тоти даскельо днї ушлїдзели коло 400 менши трешеня, звалєне и гевто цо до вчера ище стало, додатно знємирює жительство.

А анї єдна маска, лєбо вакцина нє можу зопрец пандемийне дїйство на нас. Єдини лїк, випатра, гевтот цо у нєнормалних условийох пандемиї строго забранєни, емпатия, дата рука, помоц, контакт и ошмих. Лєм вєдно можеме звладац ерозивну моц того уж законченого 2020. року.

Кафка у своїх Дньовнїкох записал же иснує лєм єден порок при людзох, а то нєсцерпенє. Нєшка шицки сцу и вимагаю швидки, инстант ришеня, та можебуц час же бизме роздумали о тим пороку нашого часу. Сцерпени – спашени, гвари сербска народна присловка, та у идуцим року будзе требац вежбац сцерпенє.

