Сцигли винчованки з републичного и покраїнского уровню

БЕОҐРАД/НОВИ САД – Винчованки з нагоди Националного швета Руснацох вчера до Националного совиту Руснацох у Руским Керестуре сциговали и прейґ телеграмох и електронскей пошти.

Щири слова у винчованки послали з Министерства державней управи, локалней самоуправи и дружтвеного диялоґу министерка Ґордана Чомич и державни секретар Олена Папуґа.

Спред Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци шицким Руснацом швето повинчовал покраїнски секретар Жолт Сакалаш. У винчованки наглашел же тот датум од окремного значеня нє лєм за припаднїкох рускей националней меншини, алє и за цалу АП Войводину, прето же ту виками у миру и гармониї жию припаднїки рижних традицийох и културох, пише медзи иншим у винчованки.

Швето винчовала и Агнетка Балатинац, Представнїца рускей националней меншини Осиєцко-бараньскей жупаниї.

