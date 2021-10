Сцигол нови парох до Беоґраду

БЕОҐРАД – Вчера, 24. октобра у пополадньових годзинох до парохиї Кирила и Методия ше позберали активни парохиянє котри пришли випровадзиц дотерашнього свойого пароха о. Владислава Варґу, декана београдского, котри им служел цали 17 роки, и привитац нового пароха о. Игора Вовка.

Службу служели обидвоме вєдно, шпиванє водзели парохиянє як и богослов з Карловцох Димитриє Н, а апостол читал Алексий Стаменич. На концу ше насапредз одпитал од своїх вирних о. Варга, и подзековал им на сцерпезлївосци и велькей любови и витирвалосци у приходзеню и потримованю тей єдиней парохиї поза Войводину, котра уж пременєла по тераз аж три локациї дзе ше сходзела.

Вирни му тиж подзековали особнє и зоз краснима дарунками и виражели, як то звичайно, вельки жаль же после телїх рокох ше росходза та го замодлєли най их нє забудзе и вше придзе кеди ґод лєм може.

Тиж так вирни щиросердечно привитали и нового пароха о. Вовка а вон их замодлєл же би и далєй остали вирни тей малей алє важней беоґрадскей заєднїци. Вирним и паноцом указал вельку чесц и представнїк Управи за сотруднїцтво зоз Церквами и вирскима заєднїцами пан Ґаврило Грбал и пренєсол поздрав од його нового директора.

Вирни розобрали и нове число Дзвонох бо то им єдина духовна пожива котра им помага у каждодньовим живоце а на концу шицких поздравел и домашнї парох дон Александер Ковачевич.

