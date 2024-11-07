СЦУ НАУЧИЦ ПО РУСКИ

Каждей соботи на старовербаскей парохиї ше сходза дзеци основношколского возросту. Там их наставнїца Славица Мали учи руски язик зоз елементами националней култури, цо їх виборни предмет у школи. Нащивели зме их єдней соботи и зазначели прецо вони любя ходзиц на тоти годзини.

У Вербаше єст три основни школи у хторих дзеци можу як виборни предмет вибрац руски язик зоз елементами националней култури. Так дознаваме же ше зоз Основней школи „Светозар Милетич” на руски язик у тим школским року уписали 54 школяре, зоз Основней школи „20. октобер” 16, а зоз Основней школи „Братство єдинство” дзевецеро школяре. И шицки вони ше сходза соботами на парохиї у даскелїх терминох. Їх учителька Славица Мали гвари же дзеци дзечнє приходза соботами, прето же през тидзень и наставу по зменох у школских обєктох барз чежко орґанизовац наставу.

На руски язик ше уписую нє лєм дзеци цо им даєдно од родичох руского походзеня, алє єст и дзеци хтори чули же им товариш, лєбо товаришка бешедує по руски, та и вони сцу научиц. Так ше того року уписал єден хлапец чийо ше родичи приселєли зоз Шабцу, а приходза и два шестри, Сара и Дуня, хтори ше приселєли зоз Савиного Села и такой ше уписали на руски язик, бо и їх мац ходзела ґу наставнїци Малийовей.

Цо уча на годзинох?

Же би цо лєпше звладали руски язик, наставнїца школяром обдумує рижни роботнї през хтори уча нови слова. Наймладши школяре часто рисую, лєбо вифарбюю одредзени предмети, потим направя малу виставу и през описованє предметох збогацую свой словнїк. Вшелїяк же у роботи хасную и часопис Заградка.

Старши школяре тиж през роботнї звладую и одредзени елементи зоз нашей култури и историї. На концу прешлого школского року участвовали у барз интересантней роботнї – як дараз випатрало руске обисце. Їх задаток бул же би перше вифарбели просториї так як цо скорей випатрали, а потим правели макети сучасних хижох.

Дуня, Андєла, Аня, Драґана, Ена, Алекса, Алексей, Лидия ходза до младшей ґрупи (од першу по штварту класу) и барз любя приходзиц на годзини руского язика. Вони найчастейше вифарбюю одредзени предмети, лєбо животинї, потим их виштригую и поставя на пано, а потим вежбаю нови слова и виреченя.

Старша ґрупа (од пиятей по осму) уча озбильнєйши ствари и рихтаю ше за змаганя. Заш лєм, креативни роботнї их найбаржей прицагую.

Мирза гвари же барз люби ту приходзиц, бо правя рижни роботнї. Уж научел надосц нови слова, алє найволї вифарбйовац.

И Алексей люби вифарбйовац и виштриговац рижни предмети, ходзи до пиятей класи и ту приходзи, бо и його старши брат, тиж ходзел на годзини руского язика.

Дражен на годзини руского язика приходзи од першей класи, а тераз є уж шеста. Люби приходзиц, бо вше дацо нове робя и уча нови слова. Ма ту досц пайташох. Вон барз добри школяр, люби историю, биолоґию, математику, транспорт, шах и други предмети зоз хторих ходзи и на змаганя.

Павле школяр пиятей класи, а лєдво чека же би пошол до Лєтней школи руского язика, дзе бул и його старши брат. Ище дакус, та ше почню пририхтовац и за змаганя. Гоч ту люби приходзиц, заш лєм найволї бавиц фодбал.

Маґдалена тераз почала ходзиц до штреднєй школи, алє на руски язик и далєй приходзи. Почала приходзиц у першей класи основней школи, и нє дума преставац. Дзекуюци тим годзином, почала и шпивац, та прешлого року участвовала на Веселинки и Червеним пупчу.

Милена ту приходзи три роки и зна барз крашнє рисовац и шпивац. И вона участвовала на Веселинки и Червеним пупчу, и мило єй же видзела же и други дзеци участвую на руских дзецинских манифестацийох. Барз би любела кед би и того року у „Карпатох” мали хор. Окреме визначела же волї кед маю годзини на парохиї, бо ту шицким блїзко, а у школи вше гужва.

Школяре вербаских школох ше вше позбераю на швета, пририхтую ше за шветочни програми, а з часу на час и у КПД „Карпати” направя даяку виставу роботох, лєбо виведу програму.