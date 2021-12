Таблети на дарунок першокласнїком у Крущичу

КРУЩИЧ/КУЛА – Прешлого тижня, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, у мено локалней самоуправи Општини Кула, подаровал таблет рахункари першокласнїком у ОШ „Велько Влахович” у Крущичу.

Милянич з тей нагоди наявел же исти дарунки достаню и першокласнїки найменших школох на териториї Општини Кула, у Липару и у оддзелєню у Новей Червинки. Того року локална самоуправа шицким першокласнїком зоз општини подаровала школски прибор, а за нарок предвидзене же буду финансовац купованє кнїжкох и часци школского прибору.

Директорка школи, Весна Медоєвич, на тот завод визначела же школа нєдавно достала 12 нови рахункари и нови школски мебель, а же у плану менянє облакох пре посцигованє лєпшей енерґетскей ефикасносци.

