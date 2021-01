Таблет-рахункари дзецом зоз социялно загрожених фамелийох

КУЛА – З нагоди святосавского швета, школяром зоз социялно загрожених фамелийох предсидатель Општини Кула Дамян Милянич подзелєл таблет-рахункари, а наступних дньох и у шицких населєних местох општини буду уручени вецей як двацец таки дарунки.

Милянич здогаднул же з истей нагоди подзелєни и 400 пакецики церквом на териториї општини, а тиж орґанизовани и приєм за студентку ґенерациї Универзитету у Новим Садзе, Сару Йоксович зоз Сивцу, та од кулскей Општини достала на дарунок кнїжки и мобилни телефон.

Предсидатель з тей нагоди визначел же сцу указац цо прави вредносци у нашей општини и так потримац школярох же би були вредни и успишни.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)