Талантована за уметносц, схопна за спорт

Йована Петрович зоз Шиду, школярка шестей класи, ма вельо интересованя и гобиї у хторих наисце ужива и за хтори є талантована. Успишна є и у швеце уметносци и у спорту, попри тим люби ходзиц на годзини руского язика, и кед ма часу зоз дїдом розношиц „Руске слово” по сримских местох.

Йовани днї цалком виполнєти, понеже попри школи каждодньово ма и годзини у музичней школи, проби, лєбо тренинґи, та муши буц добре орґанизована, алє и совисна.

– Ходзим до Музичней школи „Филип Вишнїч ”, дзе учим грац на клавиру. Тераз сом там штварта класа, а пред тим сом ходзела и до моєй наставнїци на годзини. У КУД „Святи Сава” танцуєм у фолклору. На фолклор сом почала ходзиц кед сом мала лєм штири роки, теди до КПД „Дюра Киш”. Медзитим, вец там цошка престали отримовац проби, та сом прешла до сербского Дружтва. Тиж так, барз любим и шпивац, а то обачел и мой тренер фолклору, та сом нєдавно шпивала и на єдней програми. Музику любим слухац и у шлєбодним чаше, а и у школи найволїм музичне – приповеда нам Йована.

Попри таланту за музику и фолклор, Йована схопна и у спорту, а окремни успихи зазначела у каратеу.

– Тренирам карате и одбойку. Карате у Карате клубу „Шид”, а одбойку у Одбойкашским клубу „Макс”, у пиониркох. Одбойку сом почала тренирац 2020. року, а на карате ходзим уж осем, лєбо дзевец роки. За одбойку сом ше заинтересовала кед сом видзела же ю моя пайташка тренира, гоч сом тот спорт любела и скорей. Нє мам одредзени клуб за хтори навиям, алє поряднє провадзим одбойкашски змаганя – гвари Йована и додава же у каратеу уж ма кафови пас.

– Зоз каратеа мам коло 30 медалї. Тиж так достала сом и погари за зазначени резултати у 2021. и 2022. року. Гоч мам вельо гобиї, якошик вше найдзем часу и за ученє. Но, мушела сом ше дачого и одкрекнуц. Скорей сом тренирала и бокс и ґимнастику. Можем повесц же на боксу було вецей дзивчата як хлапцох, алє зме ше нє борели медзи собу, били зме до мехох. Нє могла сом ускладзиц шицки обовязки, а барз сом сцела ходзиц на одбойку, та сом мушела престац тренирац бокс. Нє побановала сом, бо кед бим тераз мушела виберац цо найволїм од шицкого, гварела бим же ми одбойка и фолклор фаворити – припознава Йована.

Нє мож нє спомнуц же Йована ходзи и на годзини руского язика з елементами националней култури ґу наставнїци Наташи Еделински Миколка.

– Любим кед маме написац состав, а вец го на годзинох прекладаме на руски язик. Тиж так нєдавно зме учели о животиньох, то ми було интересантне, бо зме учели як ше домашнї животинї волаю по руски, як ше оглашую и друге – визначує вона.

На нєдавно отриманей Општинскей смотри рецитаторох у Шиду участвовали и штверо школяре хтори рецитовали по руски, а медзи нїма була и Йована.

– Рецитовала сом писню „Мала гушенїца” авторки Танити Ходак и можем повесц же ше ми барз пачела тота писня. Нє прешла сом далєй, алє сом була спомедзи 15 рецитаторох хтори достали кнїжку – толкує Йована.

Йована була и медзи школярами зоз Сриму хтори концом марца нащивели Руски Керестур. Нащивели Школу „Петро Кузмяк”, як и будинок Замок, церкву, Водицу, найстаршу руску хижу и Дом култури, а представени им и часописи НВУ „Руске слово”, МАК и „Заградка”. Виприповедала нам цо на ню зохабело найвекши упечаток.

– Найбаржей ми ше пачела Ґимназия и ище под час нащиви Керестуру сом гварела же бим любела ходзиц там до школи. Шицко ми випатра барз красне и забавне и роздумуєм о тим же бим ше после основней школи уписала до Керестура. Кед до теди научим лєпше руски язик, хто зна, можебуц то будзе и до руского оддзелєня – виволала нам на концу Йована.

ДЇДОВА ПОМОЦНЇЦА

Йованов дїдо по мами, Владимир Гарвильчак, розноши нашо новини „Руске слово” у векшини сримских местох, а унука му у тим дзечнє помага.

– Дїдо зо мну приповеда по руски, та од нього досц научим руски язик. У шлєбодним чаше му помагам розношиц „Руске слово” у Шиду, Бикичу, Беркасове и Бачинцох, и наисце у тим уживам – гвари Йована.