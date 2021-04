Тамашовей палєнки златна медаля у Словениї

ВЕРБАС/ОТОВЦИ (СЛОВЕНИЯ) – Польопривредне ґаздовство Тамашовей фамелиї зоз Вербасу достало златну медалю за палєнку зоз вилямовки на змаганю Сад’ярского дружтва Помуря у Отовцох у Словениї.

З оглядом на нєвигодну епидемийну ситуацию нїхто з домашнїх нє бул на змаганю, алє дзекуюци приятельом зоз Словениї вербаска палєнка нашла драгу по змаганє, та и по златну диплому медзи числену конкуренцию.

Владимир Тамаш и його фамелия длугорочни продукователє грушкох у своїм овоцнїку дзе маю посадзено даскельо файти, алє найвецей вилямовки, а з єдней часци каждого року випечу палєнку.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)