Тезґи за Дзень женох буду поставени 7. и 8. марца

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Як уж скорей принєшене заключенє у општинским Штабу за позарядово ситуациї, улїчни тарґовци годни поставиц свойо тезґи за предаванє осмомарцовских дарункох, на одредзених локацийох, у шицких местох општини Кула, за котре пред тим достали окремне допущенє пре позарядову ситуацию котра преглашена у општини Кула.

У Руским Керестуре предвидзене место традицийне за тоту нагоду, а то простор у самим центре опрез парку.

Шицки тарґовци и купци обовязни притримовац ше предписаних защитних мирох.

