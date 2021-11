Тей нєдзелї едукация о транспорту за найстарших гражданох

КУЛА – Совит за транспорт општини Кула орґанизує едукацию за найстарших гражданох у транспорту хтора будзе отримана тей нєдзелї, 28. новембр,а у чаше од 10 до 12 годзин у вельким парку у Кули, а поволани шицки заинтересовани.

Едукацию отримаю фаховци зоз обласци безпечносци транспорту, буду представени основни правила у транспорту пре звекшанє свидомосци о безпечносци найстарших учашнїкох.

Совит за транспорт поряднє, каждого року, орґанизує активносци на звекшаню безпечносци у транспорту, а окремни акцент дати на наймладших и найстарших.

