Темеринчанє однєсли боди дому

ДЮРДЬОВ – У 14. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, стретнуце екипох ФК Бачка и темеринского ТСК-а було чежке за Дюрдьовчаньох, а закончене є зоз резултатом 0:2 (0:1).

Домашнї ґол посцигли у 30. минути, а стрилєц бул Мирослав Буквич. Борба на терену була оштра, а на хвильки превозиходзела правила фер бависка. У другим полчасу бависко на терену було ище оштрейше. Други ґол за прешвечлїву побиду дал Владимир Стричевич у 72. минути.

После того стретнуца Бачка на осмим месце на таблїчки без пременкох у бодох – 19. Екипа ТСК на штвартим месце зоз 30 бодами.

На нєдзелю, у петнастим колу, екипу Бачкей очекує ище єдно нєприємне стретнуце процив екипи ФК „Петроварадин”.

