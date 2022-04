Тераз чежко, а годно буц лєм чежше

Преходзаци през коцурски пияц прешлого пиятку, могло заключиц же пияц нє здабе на богати, нащивени пияц яки бул дакеди, бо нєшка нєт анї вельо тарґовцох, алє анї купцох.

На столїкох углавним виложена сезонска желєнява и овоц, єст подаєден столїк зоз шматами и иншакима продуктами, обую, сезонским квецом… По думаню векшини, пияц у Коцуре у одношеню на предходни часи барз ослабнул, а же ше ситуация злєпша и же приду вигоднєйши часи – тарґовци нє барз оптимистични.

По словох тарґовцох котри уж роками порядни на коцурским пияцу, информовани су о уводзеню фискалних касох, а думаня подзелєни. Даєдни думаю же поступок фискализациї и вимаганє од пиячних тарґовцох же би уведли фискални каси нєсправедлїви, док даєдни маю реґистроване ґаздовство, предаваю власни продукти и на нїх ше тоти вимоги нє одноша, та о тим затераз нє роздумую вельо.

По думаню єдного тарґовца котри на коцурским пияцу предава швижу желєняву, закон нє бере до огляду окремносц пиячного тарґованя. Тарґовци котри ше намагаю предац свойо швижи продукти по конєц роботного часу пияцу, же би желєнява и овоц просто нє прели по шлїдуюци пияц, думаю же фискализация годна ту завадзац. Понеже, як гварел тарґовец котри жадал остац анонимни, же би ше цо вецей попредало, дакеди и пар раз док тирва пияц кориґує цену, а зоз фискалнима касами то будзе нєможлїве. Тиж, додал тарґовец, ту и дух пияца, пре котри людзе и любя приходзиц, и куповац на пияцу, и єднац ше за цену, дакеди ту и тарґованє на борґ, а фискализация то цалком онєможлїви.

ЗА РЕҐИСТРОВАНИ ҐАЗДОВСТВА НЄТ БРИҐИ

При тарґовцови Владимирови Нярадийови зоз валалу, на столїку поскладана сезонска желєнява, цеснок, нашенє котре сам продукує, а ту и други продукти. Шицко домашнє и квалитетне, гвари вон, алє и тото цо принєше на пияц, нє вше попреда.

– Роками ше занїмаме зоз тим конаром польопривреди, продукуєме цеснок, цибулю, парадичи, пасулю, паприґи, тиж и пресади… Нє робиме на велько, алє так же бизме були задовольни. На пияц ходзим предавац сезонску желєняву и тото цо актуалне, а на нєшкайшим пияцу понукам цеснок, рижни файти домашнього нашеня, мам и мелкей паприґи, як и даскельо файти квеца – гвари Владимир.

По його словох, информовани є у вязи зоз уводзеньом фискалних касох, алє затераз ше нє чувствує загрожено, анї нє дума же то будзе вплївовац на ньго.

– Чул сом, вшелїяк, за фискализацию, алє мам информациї же тоти тарґовци котри предаваю сезонску робу нє буду примушени уводзиц фискални каси. Думам же я спадам до тей ґрупи, и затераз ше нє секирам у вязи того. А цо и як будзе надалєй, увидзиме – з ошмихом прекоментаровал ситуацию Владимир Няради.

На пияцу зме стретли и Наташу Хромиш, младу продуковательку домашнього цеста и резанкох, зоз Коцура. На єй столїку виложени продукти котри ше вше глєда.

– На нєшкайшим пияцу понукам домашнї резанки, а ниа, ту и домашнї вайца, як и домашнї колачи, медовнїки. Гоч пияц нє вельки и нєт вельо анї тих котри предаваю, анї тих котри купую, вшелїяк, мож повесц же вше єст даєдних заинтересованих купцох. Така ситуация звичайна на пияцу уж длугши час, алє гоч и нєт вельо людзох – купує ше.

Наташа, як и єй сушед при столїку на пияцу Владимир Няради, информована у вязи фискализациї, алє нє нервує ше коло того.

– Розпитовала сом ше коло того нового закону котри нєдлуга ступи на моц, алє на мнє то нє вплївує. Ми маме реґистрованє ґаздовство, и спрам тих информацийох котри зме достали, тот закон ше нє одноши на нас. Уводзенє фискалней каси нє будзе потребне за дальше предаванє моїх продуктох, так же сом затераз мирна цо ше того дотика. Предлужим зоз свою роботу и далєй, предлужим запровадзовац плани котри мам, а предлужим и зоз тарґованьом на коцурским пияцу и понуканьом своїх продуктох валалчаном – визначела Наташа Хромишова.

ВИМОГИ И ТРОШКИ ВШЕ ВЕКШИ

На пияцу у Коцуре зме побешедовали и зоз тарґовкиню Миру Рашета, котра роками присутна на пияцох у валалє, алє и по околних местох. На єй столїку широке понукнуце облєчива за рижни нагоди, а людзе уж звикли же при нєй вше можу тарґовиц квалитетни шмати по вигодней цени.

Єй думанє о уводзеню фискалних касох, мож повесц, ше розликую од думаньох наших предходних собешеднїкох.

– Чула сом за фискализацию, провадзим цалу тоту ситуацию, тераз и коло тих протестох нєзадовольних тарґовцох котри ше одбували предходних дньох. Цо най повем? Кед придзе до того же будзем мушиц увесц фискалну касу, просто будзем примушена престац робиц на пияцу. Ситуация и так чежка, а годно буц лєм чежше, випатра. Цена закупу пиячного места звекшана, людзох нєт вельо, та нам тарґовцом и з того боку нє лєгко, а робота и обставанє на пияцу зоз фискалну касу будзе нєможлїве. Нє мож ше лєм наробиц и напредац тельо роби же би було достаточно за шицко цо од нас глєдаю же бизме плацели. Так же, кед ше дацо нє пременї, будзем мушиц заврец тото поглавє у своїм живоце и тарґованє на пияцох занавше зохабиц за собу – щиро гварела Мира Рашетова.

Одходзаци з валалского пияцу, лєм єдна думка ше обрацала по глави… Покля даєдни тарґовци на мире планую кажди шлїдуюци приход на пияц, бо ше закон о уводзеню фискалних касох, на щесце, нє одноши на нїх, други ше обаваю же буду примушени одустац од своєй роботи котра им приноши хлєб на стол, прето же нє годни финансийно поднєсц шицки державни вимаганя. Остава питанє – яка будзе судьба пиячних тарґовцох, алє и самих пияцох? Oдвит нам да сам час…

