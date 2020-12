КУЛА – Општина Кула 23. децембра обявела Оглашку за даванє до закупу и на хаснованє польопривредней жеми, а под условиями першого кругу – лицитациї.

Термин за подношенє прияви за диґиталне змаганє по 30. децембер 2020. року по 15 годзин, а диґитални прияви ше находза на интернет боку Управа за пољопривредно земљиште.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)