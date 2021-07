Тижньови звит о квалитету воздуха

КУЛА – Мониторинґ квалитету воздуху у општини Кула окончує ше у согланосци зоз Програму контроли квалитету воздуху на териториї општини Кула у 2021. и 2022. року на хтори Општина достала согласносц Министерства защити животного штредку.

Резултати мераня котри роби Завод за явне здравє Зомбор указую же концентрация суспендованих часточкох ПМ 10 у периодзе од 24. юния по 30. юний, на локациї дзецинскей заградки Колибри у Кули, у Ленїновей улїци, були у рамикох предписаних вредносцох зоз двома Уредбами.

Резултати мераня мож опатриц на ЛИНКУ на сайту Општини Кула.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)