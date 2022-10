Браво, дзивки! Кажда вам чесц! Два раз постац найлєпши на швеце, и то так доминантно, то ше нє удало анї одбойкашким велесилом. Любим патриц одбойку, а окреме кед нє мушим патриц змаганє и виберац за кого будзем навияц, бо тот вибор направени пре державу у котрей жиєм и котру репрезентую нашо одбойкашки. И, гоч на клубским уровню децениями у женскей одбойки нє маме успиху, на репрезентативним указує ше же нєт нам хто парирац.

И чи то Тияна, чи Ана, Бояна, чи Йована, чи наша Бянка… шицки вони добри, алє су насампредз ТИМ, бо свой квалитет уложели до колективу и вон дал резултат. Два раз злато на двох шветових першенствох. Помедзи два першенства подмладзела ше екипа, алє пременєл ше и селектор котри, гоч є нє оталь, указал фаховосц, енергию и пошвеценосц репрезентациї цудзей жеми, а то резултовало з найвисшим успихом. Вон наштимал ТИМ же би бул прави и же би у предлугим першенстве победзел на шицких 12 змаганьох, а у финалу, до теди премоцним Бразилком, нє охабел анї надїю же можу освоїц голєм сет. ТИМ победзел, на нашу радосц, т.є. на радосц гевтих котри у спорту можу найсц нагоду радовац ше.

А тераз, задумайме же на шветовим першенстве бавела екипа котрей вишол мандат, же нєт селектора, односно же селектор задзековал, бо му вишол мандат, а тоти бавячки, з оглядом на тото же их нє тренира прави селектор, алє особа котрей вишол рок тирваня, можу єдино примац сервиси и преруцовац прейґ мрежи, през можлївосци поентирац на таки способ. А за шицко ше пита предсидатель союзу, бо вон єдини ма мандат. Та вец вон и бави док други статираю. И вец кажди поен котри освої слави ше як побида, бо вон єдино и може поентирац. Алє нє може так цали тим победзиц процивнїка. Хто у тей приповедки препознал слику политичней ситуациї у Сербиї, шейсц мешаци после виберанкох, дзе цала держава у технїчним мандату и в.д. стану, окрем предсидателя держави, ма абсолутне право.

Док нам криза постава штреднє мено на шветовим уровню котре ше озбильно прелїва и на локални уровень, держава нє ма Владу. Алє ю конєчно достанє. Зоз стару-нову премиєрку, котра тераз у технїчним мандату. Нови-стари коалицийни партнере ознова ше позберали и догварели о 25 ресорох у новей Влади, штири вецей як у терашнєй, пол рока одходзацей управи держави.

Цикаве же наша одбойкашска репрезентация зоз селектором Сантарелиєм ма 25 членох. У котрей ше точно зна хто тренер, хто дзвигач, либеро, блокер, коректор, а хто примач. И кажде бави свою улогу за хтору је вибрани. У ТИМУ.

Можеме ше наздавац же и нова Влада будзе мац правих людзох на правих местох, дзе кажде зна свою роботу и приноши резултати. Же су тим. Чи ше за шицко будзе питац, як и звичайно, предсидатель союзу?

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

