Тирванє то нашо паметанє

У нашим святилїщу, у Водици, бул отримани Завитни дзень и означена 200-рочнїца од другого указаня Богородици. Памятку на тоту подїю чуваю вирни, а нашо предки обецали же на Треци дзень Сошедствия Св. Духа, на Русадля, буду модлїц Пречисту Дїву Марию за помоц и охрану на тим святим месце, хторе уж вецей як 200 роки вона сама вибрала же би нам шицким даровала свойо ласки.

У юнию, док квитню лїпи, славянске митске древо, мали и вельки матуранти заокружую свойо школованє и першираз у живоце приноша важни одлуки о виборе своєй будуцей професиї. Роздумую як предлужа свойо дальше образованє, а то, вшелїяк, єден з важнєйших крочайох у живоце осмакох або штредньошколцох.

Ґимназиялци тоту одлуку кус одложели и мали на росполаганю штири роки роздумац кадзи предлужа свойо образованє. Матура школяром перши испит дозретосци. Нєшкайши живот барз динамични, пременки ше барз швидко случую, з нїма ше меняю и занїманя, так же цо буду робиц у живоце нєшкайши матуранти нє цалком видоме, а, вшелїяк, прилагодзованя, дошколованя, перманентного образованя и пременки будзе.

Тото цо найважнєйше, матуранти зоз собу однєшу памятки на час котри прешол и котри препровадзели у школи, як на друженя и товаришства, так и на наставнїкох хтори их учели. И, кед же тоти памятки красни, вони з нїма буду през цали живот. Даєдни ґенерациї ше буду сходзиц роками и означовац рочнїци матури.

Початком юния у Руским Керестуре отримани и Перши фестивал под назву „Смаки традициї”, дзе три заєднїци котри ту роками жию – Руснаци, Українци и Мадяре – вєдно указали цо и як варя, хтори їх традицийни єдла, котри ше з ґенерациї на ґенерацию преноша и чуваю як символи националного скарбу.

Идентитет ше будує на рижни способи, през язик, виру, образованє, та и през чуванє рецептох дакедишнїх єдлох. Шицко то часци традициї, а кажда ґенерация зазначує свой шлїд у нєй. И, кед же даєдна з ґенерацийох нє охаби свой шлїд, як кед би анї нє була. Нови часи традицию меняю, а скарбнїца ше ошвицує з велїх ракурсох и меня ше нашо одношенє ґу нєй. Нови ґенерациї надбудовюю традицию и зоз своїм новим сензибилитетом меняю ю.

