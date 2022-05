ВЕРБАС – У Стреднєй фаховей школи „4. юлий” у Вербаше тирваю „Днї демократскей култури” з реализацию проєкту „Квалитетне образованє за шицких”.

Циль проєкту унапредзенє квалитету образованя з пориваньом демократскей култури у формалним образованю, як и афирмация и применка анти-дискриминаторного приступу ґу шицким школяром, наведзене у сообщеню котре пренєсол општински сайт.

По словох професорки у СФШ „4. юлий” и членїци тиму котри роби на реализациї проєкту „Квалитетне образованє за шицких” Снежани Милянич, школяре тей школи у тим проєкту уж два роки и шицки вєдно, од двацец демократских компетенцийох, вибрали же би ше усовершовали у схопносцох за ришованє зраженьох, емпатиї, як и же би ше отворели спрам других културох. Отвореносц ґу другим културом приказали през виставу котра представела рижнородносц нацийох котри жию у тим городу, подобносци и розлики, алє, насампредз, блїзкосц котра характеристика мултинационалней заєднїци яки Вербас.

Школяром и професором помогли Чарногорске културне просвитне дружтво „Принцеза Ксения” и КУД „Петар Петрович Нєґош” з Ловченцу, КУД „Сирмаи Кароль” з Вербасу, КУД „Вук Караджич” з Темерину, Културни центер Вербас, КПД „Карпати”, алє и гражданє котри им уступели рижни предмети, народне облєчиво и сувенири котри помогли же би ше приказало мултикултурални вредносци Вербасу.

За тоту нагоду у школскей святочней сали поставени столїки зоз часцами народного облєчива, ручних роботох, єдзеньом, музичнима инструментами и другима предметами вязанима за Сербох, Руснацох, Українцох, Чарногорцох, Словацох и Ромох.

