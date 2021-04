Тирваю роботи на обнови иконостасу у нововербаскей парохиї

ВЕРБАС – У грекокатолїцкей парохиї Святого Владимира у Новим Вербаше у предходним периоду почала обнова иконостасу. По словох пароха нововербаского о. Иґора Вовка, роботи тирваю даскельо мешаци, а покля ше шицко нє закончи, прейдзе длугши час.

Нови иконостас роби резбарска майсторня „Ника” зоз Бачкей Тополї. Шицко робене и правене ручно зоз лїпового древа, истей файти древа з хторей ше правя подлоги за икони. За цали иконостас потребни 23 икони. Першу икону финансовала Општина Вербас и барз зме єй подзековни, як и шицким другим котри нам помогли потераз, гварел парох нововербаски о. Вовк.

Икони котри буду поставени на иконостасу у нововербаскей парохиї зроби познати иконописатель Никола Дюрич, маґистер церковней уметносци.

Кед людзе добрей дзеки з тей парохиї, лєбо зоз даєдней другей, жадаю помогнуц коло иконох, коло котрих ше будзе модлїц, а тота молитва будзе за спашенє души тей фамелиї котра помогла, шлєбодно най ше яви, гварел о. Иґор Вовк.

