Тирва гуманитарна акция за купованє хижи фамелиї Дудаш

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре тирва гуманитарна акция у хторей ше збера пенєжну помоц за фамелию Дудашових хторим нєдавно згорели хижа, роботня и шопа.

Дудашовим хвильково приоритет купиц хижу, понеже су на дочасовим змесценю у хижи хтора нє ма купатило и други адекватни условия за живот. Окрем пенєжох за хижу, Зоранови потребни и месарски и тишлїрски алат хтори му тиж подполно знїщени, а хтори му нєобходни же би цо скорей могол предлужиц з роботу, зоз хтору своєй фамелиї обезпечовал средства за живот. Кажде хто ма таки алат и дзечни є подаровац го, може контактовац Зорана на число телефона: 064/997-69-54.

За добродзечни пенєжни прилог, у валалє поставени шкатули на седем локацийох – у предавальнох Фреш и Тренд Би при Новим Населєню и у улїци ЮНА, у кафичу Мала оаза, ЯКП Руском, у Месней заєднїци, и у Технїчним центре Ковач.

Тиж, пенєж мож уплациц и на динарски рахунок зоз шлїдуюцима податками:

Vlasnik računa: Zoran Dudaš

Adresa vlasnika računa: JNA 108, Ruski Krstur

Broj računa: 325-9300704822134-15

IBAN: RS35325930070482213415

Як и на девизни рахунок за уплати з иножемства:

За уплати у еврох (ЕУР)

Intermediary:

DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN

SWIFT CODE: DEUTDEFF

Account with institution:

OTP BANKA SRBIJA A.D.

SWIFT CODE: OTPVRS22

Beneficiary Customer:

/RS35325934170299609546

ZORAN DUDAŠ

JNA 108

RUSKI KRSTUR

SERBIA

Vlasnik računa: ZORAN DUDAŠ

Adresa vlasnika računa: JNA 108, Ruski Krstur

Broj računa: 325-9341702996095-46

IBAN: RS359341702996095

После купованя хижи, Дудашовим буду потребни и други, провадзаци ствари за обисце, та будзе порушана окремна гуманитарна акция.

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)