Тирва поставянє транспортней сиґнализациї

ШИД – У општини Шид почали роботи на инсталованю вертикалней транспортней сиґнализациї, як и означованє горизонталней сиґнализациї.

Роботи почали перше коло школох и то з инсталованьом дисплейох за меранє швидкосци при ОШ„Сава Шуманович“ у Ердевику и ОШ„Сримски фронт“ у Соту.

Роботи буду окончовани и у населєньох Ґибарец, Бачинци, Куковци, Сот, Бикич, Беркасово, Адашевци, Ямена, Люба, Ердевик и Бинґула и то у складзе з транспортниам проєктами на драгох першого и другого шора.

Средства за тоти роботи обезпечела Општина Шид зоз средствох зоз наплацованя транспортних карох, як и Покраїнски секретарият за енерґетику, будовательство и транспорт.

