Тирва манифестация Лядова площа у Вербаше

ВЕРБАС – На Площи Николи Пашича у Вербаше почала манифестация Лядова площа, а за шицких нащивительох з нагоди новорочних и крачунских шветох пририхтана рижнородна програма.

Першого дня отвераня манифестациї програма почала зоз Дїдом Мразом котри шицким присутним дзецом подзелєл пакецики, а аниматоре виведли и перформанс провадзени з огньом и огньометом. Отворене и шлїзкалїще опрез будинку Општини и Дому култури, а початок сезони шлїзканя означели аниматоре зоз акробациями на ляду.

У рамикох Лядовей площи орґанизовани и Новорочни базар, на котрим углавним локални продукователє нащивительом манифестациї представяю домашнї лакотки, алє и ручни роботи, новорочни и крачунски прикраски, предмети за обисце, шапки, шуфи и друге жимске облєчиво.

Под час манифестациї Лядова площа одбавени и дзецински представи, орґанизоване сликованє з Дїдом Мразом, а з наймладшима нащивителями оквицени вецей ядловци у городу. Новорочни базар бул и гуманитарного характеру, у знаку донацийох за лїченє Надї Бокан зоз Вербасу.

Шлїдуюце друженє плановане у новим року, 6. януара, од 15 годзин початок роботи Новорочного базару, потим на 16 годзин наступ Городского хору, а на 17 годзин будзе одбавена представа „Кабарецик” („Кабаретич”).

За 13. януар, з початком на 21 годзин, наявени Диджей, а потим 15. януара од 17 по 19 годзин орґанизоване шлїзканє зоз Ану и Бетменом, а на 18 годзин „Сказкови куцик”.

У случаю нєвигодних хвильових условийох, програма подложна пременком, а представи буду одбавени у биоскопу „Югославия”.

