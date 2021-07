Тирва Младежски волонтерски камп

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младежски волонтерски камп Лєто у Руским Керестуре 2021 у орґанизациї Туристичного здруженя Руски Керестур, почал 26. юлия а вчера, другого дня Кампу, волонтере як и члени Здруженя Пакт Рутенорум помагали у ушорйованю дїловней документацию и архивованю виданьох Руского слова.

Нєшка, приоритет будзе ушорйованє архивских прикладнїкох дзецинского часопису Заградка, охабянє прикладнїкох за рочнїки хтори хибя, як и ушорйованє архивских прикладнїкох кнїжкох.

Стари виданя Руского слова гражданє ище вше можу присц превжац до парку у центру валала.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)