РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 4. юния, у Руским Керестуре почало платанє дзирох у Русинскей улїци од центру спрам Крущичу.

Зоз тима роботами започате санированє улїцох у вецей местох општини Кула, та после платаня дзирох у Русинскей улїци, платанє ше предлужи и по других улїцох у валалє.

Средства за тоту роботу обезпечела локална самоуправа, а розписани су за цалу општину Кула.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)