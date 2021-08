Тирва попуст на кнїжки „Руского слова”

НОВИ САД – Кнїжки НВУ „Руске слово” по вигодних ценох на попусту од 30 одсто по 31. авґуст

Одредзени вибор кнїжкох зоз прешлорочней и тогорочней продукциї мож купиц и на наши манифестацийох, а найлєгчейше их наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

Лєтнї авґустовски попуст 30 одсто одноши ше на шицки кнїжки НВУ „Руске слово”. Векшина кнїжкох кошта 210 динари, а з тогорочней продукциї на предай пейц нови кнїжки, медзи котрима и нова сликовнїца за дзеци „Карусел” зоз налїпками, котру НВУ „Руске слово” видала вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснацох (цена 280 дин).

На нашим сайту находзи ше и Каталоґ зоз шицкима кнїжками и ценами.

