Тирва поставянє нового мобилияру у дзецинским парку

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тих дньох ше почало поставяц нови мобилияр у дзецинским парку на Фрушкогорскей улїци, медзи церкву и будинком замку. Празна поверхносц коло 200 квадратни метери достанє нови випатрунок, та будзе поставена цалком нова часц бавилїща за наймладших.

Буду поставени гомбалки, спущовалка, конїки и други реквизити за розвагу, зачуване шицке околне желєнїдло, а роботи найвироятнєйше же буду закончени по конєц идуцого тижня, кед же дошлєбодзи хвиля.

Роботи пририхтованя и поставяня окончую роботнїки ЯКП „Руском”, а зоз општинского буджету обезпечени средства за купованє спомнутих справох. Подобни обнавяня дзецинских бавилїщох и паркох источашнє ше окончує у шицких населєних местох општини Кула.

