Тирва приявйованє за Медзинародну наукову конференцию

НОВИ САД – Приявйованє за участвованє на Медзинародней науковей конференциї Живот и дїло проф. др Юлияна Рамача з нагоди його 80-рочнїци народзеня, котру 10. децембра орґанизує Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултета тирва по 5. децембер.

Як ше гутори у поволанки, пре процивпандемийни мири на Конференциї наживо можу участвовац коло 20 особи. Шицки други учаснїци/ки годни участвовац онлайн. Прето Оддзелєнє за русинистику модлї заинтересованих же би свойо роботи приявели на e-адресу проф. др Михайла Фейси (mihajlo.fejsa@ff.uns.ac.rs, fejsam@gmail.com).

Понеже ше планує и публикованє кнїжки абстрактох, за прияву потребне послац наслов, кратки абстракт и ключни слова. Програма Конференциї и линк за приступ буду послани благочасово. Викладаня треба же би тирвали од 10 по 15 минути. Роботи зоз Конференциї буду публиковани у Зборнїку на чесц проф. др Юлияна Рамача 2022. року. Треба же би були порихтани по упутству за пририхтованє рукописох за друкованє у наукових часописох Филозофского факултета у Новим Садзе (оп. напр. http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/…/issue/view/151/GFF-XLV-2, б. 285-295; http://rusinisticnistudi.ff.uns.ac.rs/…/3/2560-3612-3-2019, б. 173-178).

