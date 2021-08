Тирва приявйованє за Турнир у кошарки 3 на 3

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре по треци раз будзе орґанизoвани Турнир у кошарки 3 на 3, хтори почнє 16. авґуста, а приявиц ше мож по 14. авґуст.

Змаганя буду бавени на керестурским пияцу, а награди буду – 10.000 за перше место, за друге место награда 6.000 динари, а за треце 4.000 динари.

Попри пенєжних наградох, за три найлєпши екипи буду обезпечени и медалї, а за найлєпшу екипу и найвреднєйшого бавяча, такволаного MVP-а, обезепечени и погари.

Каждого вечара предвидзени наградни бависка за дзеци и старших.

У екипи можу буц приявени найвецей штири особи, старосна гранїца нєодредзена, а котизация за прияву по екипи виноши 2.000 динари.

Шицки подробнєйши информациї мож достац од Ивана на число телефона 065/5-192-192 або од Матея на число 064/56-909-31.

