Тирва приявйованє за ФАМУС

СИВЕЦ – До 1. новембра тирва приявйованє учашнїкох за тогорочни 37. по шоре Фестивал акустичарскей музики у Сивцу – ФАМУС, як сообщел орґанизатор Дом култури Сивец ище вше нє утвердзени датум отримованя, та анї форма – чи будзе на живо чи онлайн, шицко у складзе зоз епидемийнима мирами.

Понеже прешлорочни искуства отримованя ФАМУС-у у онлайн форми досц позитивни, участвовали велї зоз иножемства, зоз Горватскей, Болгарскей, Ирскей, Шкотскей, Австриї, Шпаниї, та и з далєкей Америки, цо тот Фестивал ище баржей возвелїчало, орґанизаторе знова поволую шицких потерашнїх и нових учашнїкох же би ше приявели.

Авторску писню, односно аудио-видео знїмок у минималней резолуциї 1920 x 1080 (16:9) и кратку биоґрафию посилац на domkulture.sivac@gmail.com, найпознєйше по 1. новембер. По законченю конкурса орґанизатор обяви способ отримованя фестивалу.

Вшелїяк же и кед будзе отримани на живо, учашнїки зоз иножемства ше годни представиц зоз знїмком котри будзе емитовани на видео биму. Орґанизаторе наглашую учашнїком же би послали знїмок з котрим су найзадовольнєйше, же би померковали на кадер, бо кед же ФАМУС будзе отримани он лайн, праве тот знїмок будзе емитовани.

