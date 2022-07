Тирва приявйованє на паломнїцтво до Медюґоря

МЕДЮҐОРЄ – У орґанизациї Суботицкого владичества будзе орґанизовани одход на паломнїцтво до Медюґоря, на Медзинародни молитвови фестивал младих, котри ше отрима од 1. по 6. авґуст того року.

Младим зоз Суботицкого владичества приключа ше млади, алє и други заинтересовани вирни зоз нашей Епархиї. У зависносци од того кельо ше особи приявя, будзе орґанизовани и одход до Суботици, о чим шицки буду благочасово обвисцени.

Окрем превозу на фестивал, будзе орґанизовани ноцнїк у готелу, фриштик и полудзенок. Програма фестивалу интересантна и динамична, та млади буду мац нагоду присуствовац Служби Божей, слухац интересантни шведоченя, участвовац на рижних роботньох. З оглядом на тото же на фестивалу участвую млади зоз штерацец жемох, буду мац можлївосц дружиц ше и упознавац.

Цена одходу на Фестивал, вєдно зоз превозом и пребуваньом 190 евра. Приявиц ше мож на телефонске число 064/58-04-127 найпознєйше по 15. юлий.

